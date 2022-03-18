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Озимые в Украине находятся в удовлетворительном состоянии - НААН
16:53 18.03.2022 |
Озимые культуры в Украине находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, проблем с их перезимовкой не ожидается несмотря на недостаток влаги в почве, сообщила Национальная академия аграрных наук Украины (НААН) в пятницу.
По данным на сайте организации, Украина подготовлена к старту весенне-полевых работ, к началу посевной кампании ожидается благоприятная погода.
Уточняется, что рост озимых происходил в условиях дефицита влаги, так как с 1 января по 15 марта выпало 47% от нормы осадков, и до 20 марта осадков также ждать не стоит. При этом в нынешнем году ожидается постепенное повышение температуры воздуха в марте: ее рост будет происходить не так интенсивно, как это обычно наблюдается в этом месяце.
"Погода пока очень прохладная. Весна, скорее всего, будет поздней. Но ожидаем, по меньшей мере, среднего урожая. То есть зерна нам хватит для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Украины", - цитирует академия директора Института зерновых культур НААН Владислава Черчеля.
Аналогичное мнение почти накануне высказал министр агрополитики Роман Лещенко. Он уточнил, что озимые культуры пока находятся в состоянии зимнего покоя, поэтому морозы в начале марта не повредили посевы.
По данным министра, посевная в Украине сдвигается из-за холодной погоды на конец марта-начало апреля, что позволит аграриям лучше подготовиться к выходу в поле и аккумулировать дополнительные ресурсы. При этом аграриям следует готовиться к самой сложной посевной в истории Украины из-за военного вторжения РФ.
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