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Еврокомиссия ищет пути компенсировать падение украинского агроимпорта
08:43 18.03.2022 |
Брюссель готовит пакет норм, изменяющих регулирование работы европейских фермеров.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такой шаг должен способствовать увеличению производства в ЕС продуктов питания, что должно компенсировать падение экспорта из Украины.
Как отмечается, российское вторжение в Украину подняло до рекордного уровня цены на растительное масло, пшеницу, сою, рапс, подсолнечник и кукурузу. А вдобавок - РФ в рамках "контрсанкций" грозится приостановить экспорт удобрений, от которых зависят европейцы.
В ответ Европейская комиссия готовит несколько чрезвычайных мер, которые обнародует 23 марта. Как отмечает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, среди них будут и смягчение требований для работы фермеров.
"Нам нужно использование необработанных земель. Они, конечно, очень важны для биоразнообразия, но я не считаю, что пора оставлять эти земли непродуктивными", - утверждает еврокомиссар.
По его словам, Еврокомиссия будет предложить приостановить действие норм, чтобы позволить использовать эту землю для производства пищи.
Речь идет о норме, которая вступит в силу со следующего года. Согласно ей, фермерские хозяйства площадью свыше 10 га должны оставить не обработанными по крайней мере 4% своих земель и вернуть их в природу.
Брюссель также планирует оказать целевую поддержку свиноводам, смягчить правила государственной помощи и впервые привлечь из "кризисного резерва" фонд в размере около 450 миллионов евро.
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