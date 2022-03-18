Еврокомиссия ищет пути компенсировать падение украинского агроимпорта

Брюссель готовит пакет норм, изменяющих регулирование работы европейских фермеров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такой шаг должен способствовать увеличению производства в ЕС продуктов питания, что должно компенсировать падение экспорта из Украины.

Как отмечается, российское вторжение в Украину подняло до рекордного уровня цены на растительное масло, пшеницу, сою, рапс, подсолнечник и кукурузу. А вдобавок - РФ в рамках "контрсанкций" грозится приостановить экспорт удобрений, от которых зависят европейцы.

В ответ Европейская комиссия готовит несколько чрезвычайных мер, которые обнародует 23 марта. Как отмечает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, среди них будут и смягчение требований для работы фермеров.

"Нам нужно использование необработанных земель. Они, конечно, очень важны для биоразнообразия, но я не считаю, что пора оставлять эти земли непродуктивными", - утверждает еврокомиссар.

По его словам, Еврокомиссия будет предложить приостановить действие норм, чтобы позволить использовать эту землю для производства пищи.

Речь идет о норме, которая вступит в силу со следующего года. Согласно ей, фермерские хозяйства площадью свыше 10 га должны оставить не обработанными по крайней мере 4% своих земель и вернуть их в природу.

Брюссель также планирует оказать целевую поддержку свиноводам, смягчить правила государственной помощи и впервые привлечь из "кризисного резерва" фонд в размере около 450 миллионов евро.