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Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за российского вторжения в Украину
18:22 16.03.2022 |
Всемирный банк заявил, что ряд развивающихся стран столкнутся с краткосрочной нехваткой пшеницы. Они очень зависят от украинского экспорта пшеницы, который был сокращен из-за вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее подвержены перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или более их импорта пшеницы.
Всемирный банк заявил, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному восстановлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.
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