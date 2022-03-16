Посевная в Украине откладывается из-за холодов, аграрии успеют подготовиться - министр Лещенко

Посевная в Украине из-за холодной погоды сдвигается на конец марта - начало апреля, это позволит аграриям лучше подготовиться к выходу в поле и аккумулировать дополнительные ресурсы, однако, несмотря на благоприятный временной люфт, посевная-2022 станет самой сложной в истории Украины из-за военного вторжения РФ.

О сдвиге посевной на конец марта – первую декаду апреля министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко написал в Telegram-канале в среду, сославшись на актуальные данные Украинского гидрометцентра.

"Температурные отметки ночью все еще отрицательные, а на севере и востоке достигают -12-10°С. Почему это хорошая новость? Погода дает нам возможность аккумулировать ресурсы, организовать работы и при этом уложиться в оптимальные агрометеорологические сроки. Наша задача - максимально использовать это дополнительное время, привлечь внутреннюю и внешнюю помощь и оптимально подготовиться к выходу в поле", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что озимые культуры пока находятся в состоянии зимнего покоя, поэтому морозы, несмотря на относительно теплый февраль, не должны им навредить.

"Количество влаги в верхнем слое почвы оставляет желать лучшего и, скорее всего, до 20 марта ждать осадков не стоит. Что ж, пусть это будет наша самая большая проблема", - добавил Лещенко.

Министр напомнил, что предстоящая посевная кампания-2022 может стать самой сложной и важной за время независимой Украины. Ее значение уже не измеряется категориями "урожай" и "цена", тогда как речь идет о выживании страны.