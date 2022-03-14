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В Раде хотят освободить от платы за землю плательщиков, чья земля расположена в зонах боевых действий
15:55 14.03.2022 |
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает Верховной Раде освободить от платы за землю плательщиков, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия, с марта до конца 2022 года.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на законопроект 7137-д, передают Українськi Новини.
"С марта 2022 года до конца года освобождаются от платы за землю плательщики, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия. Список территорий определяется КМУ", - говорится в его сообщении.
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