В Раде хотят освободить от платы за землю плательщиков, чья земля расположена в зонах боевых действий

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает Верховной Раде освободить от платы за землю плательщиков, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия, с марта до конца 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на законопроект 7137-д, передают Українськi Новини.

"С марта 2022 года до конца года освобождаются от платы за землю плательщики, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия. Список территорий определяется КМУ", - говорится в его сообщении.