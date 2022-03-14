Правительство компенсирует ставку и даст госгарантии по кредитам аграриям на посевную

Малые и средние агропроизводители с оборотом до EUR20 млн в год в период военного положения смогут получить беспроцентный кредит на 6 месяцев до 50 млн грн под госгарантию на 80% от его сумы для обеспечения посевной.

"Правительство единогласно поддержало введение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, – принято постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям", – говорится в сообщении Минагрополитики в воскресение.

Согласно ему, государство полностью компенсирует процентную ставку по таким кредитам.

По расчетам Минагрополитики, речь идет о, агрокомпаниях, которые обрабатывают до 10 тыс. га/

Ведомство указало, что для получения кредитасубъект предпринимательства должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

"Заявителям необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались!" – отметило Минагрополитики.

Как пояснил министр Роман Лещенко, весной аграрии всегда нуждаются в дополнительном финансировании на период посевной, а после начала войны проблема обострилась из-за невозможности реализовать собранный в прошлом году урожай на экспорт, поскольку вся портовая инфраструктура страны заблокирована агрессором.

По оценкам Минагрополитики, общая потребность в средствах для проведения посевной составляет около 100 млрд грн.

Министерство напомнило, что для обеспечения сельхозпроизводителей семенами к посевной в Украине во время военного положения отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.

Помимо того запущена аграрная платформа Минагрополитики по сбору актуальных потребностей аграриев под посевную в режиме реального времени https://agrostatus.org и создана онлайн-платформа для улучшения логистических маршрутов аграриев в условиях военного положения https://prodsafety.org.