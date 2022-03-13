Украина имеет достаточно запасов продовольствия – Минагрополитики

Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления, заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире Общественного радио.

"Украина производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сегодняшний день у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления", - сказал он.

Высоцкий уточнил, что пшеницы Украина в год потребляет 8 млн тонн, а сейчас ее запасы - около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой.

"По кукурузе у нас есть двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на 5 лет. Сахар - полтора года запаса", - добавил первый замглавы Минагрополитики.

По его словам, даже если производство остановится, то страна имеет все необходимое с достаточно большим запасом, поскольку экспорт остановился.

Комментируя подготовку к посевной, Высоцкий сообщил, что минеральные удобрения уже закуплены на 80%, и этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего уровня. "Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. Мы еще имеем время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем отладки транспортировки, смены направлений", - добавил первый замминистра.

Он отметил, что посевная 2022 будет самой сложной за всю историю независимой Украины. "Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Ожидаем, что стартует в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине - после 10 апреля", - уточнил Высоцкий.

Он напомнил, что неделю назад Минагрополитики обратилось к агропроизводителям подать в министерство фактическое состояние подготовки к посевной и указать необходимые потребности.

"Мы помогаем связаться с поставщиком соответствующих ресурсов. Мы должны посеять 15 млн га, на 3 млн га производители уже зарегистрировались. Мы призываем всех присоединиться к этой инициативе. Это поможет скоординироваться", - считает Высоцкий.

Украина в 2021 году, по данным Госстата, собрала рекордный урожай в 85,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 32% превышает показатели 2020 года, в том числе собрано 32,07 млн тонн пшеницы (+28,9%), 41,87 млн тонн кукурузы (+38,2%) и 9,42 млн тонн ячменя (+23,3%).

Кроме того, в Украине было собрано 593,9 тыс. тонн ржи (+30% к 2020 году), 471 тыс. тонн овса (-7,3%), 204,2 тыс. тонн проса (-20,2%), 173,9 тыс. тонн сорго (+63,2%), 106,0 тыс. тонн гречихи (+8,5%), 48,6 тыс. тонн риса (-20%), 32,3 тыс. тонн тритикале (-7,8%), а также 681 тыс. тонн других зернобобовых культур.

Среди других с/х культур в стране в прошлом году было собрано 16,38 млн тонн подсолнечника (+25% к 2020 году), 10,8 млн тонн сахарной свеклы (+18,1%), 3,5 млн тонн сои (+24,4%), 2,92 млн тонн рапса и 42 тыс. тонн льна масличного (рост в 3,7 раза).