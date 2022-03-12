Украина вводит запрет на экспорт удобрений – Минагрополитики

Правительство Украины вводит запрет на экспорт удобрений из Украины, сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Facebook.

"В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины", – отметил он.

Лещенко уточнил, что это касается азотных (код УКТ ВЭД 3102), фосфорных (код УКТ ВЭД 3103) и калийных (код УКТ ВЭД 3104) минеральных или химических удобрений.

По его словам, в этом списке также сложные удобрения – с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; других удобрений; товары этой группы в таблетках, упаковках массой брутто не более 10 кг (код УКТ ВЭД 3105).

"Подчеркиваю, что этот запрет носит вынужденный и временный характер и применяется для восстановления равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и обеспечения посевной кампании, что чрезвычайно важно, чтобы не допустить продовольственного кризиса в Украине и мире", – отметил глава Минагрополитики.

Как сообщалось, несколькими днями ранее правительство внесло удобрения в перечень товаров критического импорта, для закупки которых разрешено покупать валюту.