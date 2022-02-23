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Трейдеры ожидают роста мировых цен на продовольствие из-за угрозы российского вторжения
13:31 23.02.2022 |
Аналитии и трейдеры ожидают, что угроза вторжения российских войск в Украину, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и масла искать альтернативных поставщиков, что приведет к росту мировых цен на продовольствие.
Об этом пишет Reuters.
"Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства Россией и Украиной, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие", - отмечает издание.
Reuters добавляет, что поскольку на Украину и РФ приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла, трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на движение урожаев. за замену поставок из региона из Черноморского региона.
"Покупатели на Ближнем Востоке и Африке будут искать альтернативные источники", - считают опрошенные Reuters эксперты.
По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке.
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник, кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы тоже выросли.
При этом по сравнению с минимумами 2021 года все три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40%.
Трейдеры говорят, что усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка войны приведет к длительным задержкам.
"Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место", - сказал один из сингапурских трейдеров.
Продовольственное агентство ООН сообщило в конце прошлого года, что мировые цены на продукты питания уже колеблются около 10-летнего максимума из-за высокого спроса на пшеницу и молочные продукты.
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