Трейдеры ожидают роста мировых цен на продовольствие из-за угрозы российского вторжения

Аналитии и трейдеры ожидают, что угроза вторжения российских войск в Украину, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и масла искать альтернативных поставщиков, что приведет к росту мировых цен на продовольствие.

Об этом пишет Reuters.

"Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства Россией и Украиной, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие", - отмечает издание.

Reuters добавляет, что поскольку на Украину и РФ приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла, трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на движение урожаев. за замену поставок из региона из Черноморского региона.

"Покупатели на Ближнем Востоке и Африке будут искать альтернативные источники", - считают опрошенные Reuters эксперты.

По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник, кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы тоже выросли.

При этом по сравнению с минимумами 2021 года все три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40%.

Трейдеры говорят, что усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка войны приведет к длительным задержкам.

"Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место", - сказал один из сингапурских трейдеров.

Продовольственное агентство ООН сообщило в конце прошлого года, что мировые цены на продукты питания уже колеблются около 10-летнего максимума из-за высокого спроса на пшеницу и молочные продукты.