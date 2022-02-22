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Стоимость лотов на земельных аукционах в Prozorro достигла 1,3 миллиарда
15:48 22.02.2022 |
По состоянию на 22 февраля в системе Prozorro.Продажи объявлено 4 560 аукционов по аренде и продаже земли. Общая стоимость всех лотов составила 1,3 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство аграрной политики со ссылкой на Prozorro.Продажи.
Отмечается, что аукционов по аренде в системе объявлено 3 044, общая площадь участков - 22,5 тыс. га, стоимость - 100 млн гривень.
Аукционов по продаже земли объявлено 1 516, общая площадь участков - 2,2 тыс. га, стоимость - 1,2 млрд гривень.
Сугубо сельскохозяйственной земли касаются 3 349 объявлений, из них об аренде речь идет в 2 473, об отчуждении - в 876.
Лидерами по стартовой стоимости выставленных участков сельскохозяйственного назначения являются Киевщина, Закарпатье, Одесчина, Херсонщина, Львовщина.
Отмечается, что в среднем рост цены на торгах составляет около 200%, но по землям сельскохозяйственного назначения этот показатель достигает 370%.
В министерстве напоминают, что под запретом купли/продажи остаются земельные участки сельскохозяйственного назначения в государственной и коммунальной собственности. Исключение - земли крестьянского (фермерского) хозяйства государственной и коммунальной собственности, принадлежащие гражданам на праве постоянного пользования, пожизненного унаследованного владения.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.
Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.
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