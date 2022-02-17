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ВР приняла законопроект об орошении земель
16:02 17.02.2022 |
Народные депутаты рассмотрели правки к проекту закона №5202-д об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель. За законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 279 парламентариев.
Документ позволит увеличить площади, на которых используется полив, установит четкие правила, позволяющие инвестировать в развитие и модернизацию мелиоративной инфраструктуры и повысит эффективность использования мелиоративных систем.
Как объяснил после голосования министр аграрной политики Роман Лещенко, этим законом парламентарии заложили основы реформирования мелиоративной отрасли Украины, без которого бы уже в ближайшие годы об эффективном бережливом орошении можно было бы забыть.
"Отныне все водопользователи могут сплачиваться в юридически зарегистрированные объединения, брать на баланс объекты оросительных систем и управлять ими через коллективные решения, где голос каждого водопользователя будет важен. Именно такая форма управления отраслью сможет вывести ее из упадка. Оросительные системы должны быть в управлении тех, кто напрямую зависит от них. Это аграрии, землепользователи и землевладельцы и точно не чиновник в Киеве или даже в области", - написал в Facebook Лещенко.
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