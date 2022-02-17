Производство яиц в Украине уменьшилось на 8%, а молока - на 1,5% - Госстат

За январь 2022 года производство яиц в Украине уменьшилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 934,6 млн штук, а производство молока снизилось на 1,5%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь 2022 года в Украине было получено 934,6 млн яиц домашней птицы (на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 578,8 млн яиц (на 11,8% меньше), хозяйства населения - 355,8 млн (на 1,4% меньше).

Больше всего яиц за указанный период получили в Киевской области - 241,1 млн штук (на 9,3% меньше, чем за январь 2021 года), на втором месте - Хмельницкая (68,6 млн штук; на 5,2% больше), на третьем - Днепропетровская (56,1 млн штук; на 9,7% меньше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь 2022 года продемонстрировали Одесская (5,9 млн штук; на 23,4% меньше, чем в январе 2021 года), Луганская (6,1 млн штук; на 7,0% больше) и Волынская (7,2 млн штук; на 13,3% меньше) области.

За январь 2022 года в Украине было произведено 522,1 тыс. тонн молока (на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 243,3 млн тонн молока (на 6,9% больше), хозяйства населения - 278,8 млн тонн (на 7,8% меньше).

Больше всего молока за предыдущий месяц произвели в Полтавской области - 50,9 тыс. тонн (на 0,2% меньше, чем в январе 2021 года); на втором месте - Винницкая (45,1 тыс. тонн; на 7,8% меньше); на третьем - Хмельницкая (40,0 тыс. тонн; на 2,8% больше) области.

Наименьшие объемы производства молока за указанный период продемонстрировали в Луганской (4,2 тыс. тонн; на 6,7% меньше, чем за январь 2021 года), Запорожской (8,9 тыс. тонн; на 18,3% меньше) и Донецкой (9,5 тыс. тонн; на 2,1% меньше) областях.