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Правительство создало Фонд гарантирования кредитов аграриям
16:14 16.02.2022 |
Правительство поддержало решение создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Об этом известно с заседания правительства.
Создание Фонда позволит предоставлять госгарантии для мелких и средних фермерских хозяйств.
Кроме того, своим решением правительство определило уставный капитал фонда на уровне 200 млн. грн.
Ранее министр агрополитики Роман Лещенко объяснял, что благодаря Фонду фермеры, которые возделывают до 500 га, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов в финучреждениях.
Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.
Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.
Предполагается, что Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.
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