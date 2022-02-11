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В Украине зарегистрировали 94 265 земельных сделок – Минагрополитики
17:43 11.02.2022 |
По состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине заключено 94 265 соглашений в пределах рынка земли.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5463 нотариуса. Всего заявлений - 6127, из них согласовано 5424, отказ получили 702, в очереди 1 заявление.
В Минагрополитики сообщают, что нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. До 2024 года покупать сельхознаделы могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров в одни руки. Затем получать в собственность не более 10 тыс. га земли смогут юридические лица, зарегистрированные в Украине.
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