В Украине зарегистрировали 94 265 земельных сделок – Минагрополитики

По состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине заключено 94 265 соглашений в пределах рынка земли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5463 нотариуса. Всего заявлений - 6127, из них согласовано 5424, отказ получили 702, в очереди 1 заявление.

В Минагрополитики сообщают, что нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. До 2024 года покупать сельхознаделы могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров в одни руки. Затем получать в собственность не более 10 тыс. га земли смогут юридические лица, зарегистрированные в Украине.