В «Прозорро» объявили 3 793 земельных аукциона

По состоянию на 10 февраля в системе «Прозорро.Продажи» объявлено 3 793 земельных аукциона общей стоимостью 1 120 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в системе объявлено 2 539 аукционов по аренде и 1 160 - по отчуждению земли. Общая площадь всех земельных участков достигает 20 633 га.

В аренду предлагается сдать всего 18 737 га земли, которая изначально оценивается в 86 млн грн. В пятерку областей с самой высокой стартовой стоимостью лотов по аренде вошли: Одесская, Кировоградская, Киевская, Львовская и Хмельницкая области.

На продажу в «Прозорро.Продажи» выставлено 1 750 га земельных участков с общей стоимостью 966 млн грн. Самая дорогая земля под отчуждение - во Львовской, Киевской, Закарпатской, Одесской, Харьковской областях. Рост цены на торгах составляет 190%, а по землям с/х назначения - 353%.

Всего аукционов по аренде и продаже с/х земли в системе 73%: 2 067 по аренде и 713 - по отчуждению. Общая стартовая стоимость лотов по аренде - 39 млн грн (17 862), по продаже - 252 млн грн (1 567 га).

В министерстве напоминают, что под запретом купли-продажи остаются земельные участки с/х назначения государственной и коммунальной собственности. Исключение - земли крестьянского (фермерского) хозяйства государственной и коммунальной собственности, принадлежащие гражданам по праву постоянного пользования, пожизненного унаследованного владения.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины - с ограничением в 100 га.

Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.