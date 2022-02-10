Минсельхоз США в феврале уменьшил оценку экспорта пшеницы из Украины в 2021/2022 МГ на 0,2 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за февраль снизило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с январем 2022 года - с 24,2 млн тонн до 24 млн тонн, при этом сохранив оценку ее урожая на уровне 33 млн тонн.

В февральском отчете Минсельхоз США также сохранил для Украины прогноз урожая кукурузы в 2021/2022 МГ на уровне 42 млн тонн, ее экспорта – 33,5 млн тонн.

Как сообщалось, USDA в отчете за январь 2022 года увеличило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2021/2022 МГ на 1 млн тонн по сравнению с декабрем 2021 года - с 32,5 млн тонн до 33,5 млн тонн, а также повысило оценку ее урожая на 2 млн тонн - с 40 млн тонн до 42 млн тонн. Прогноз урожая пшеницы был сохранен на уровне 33 млн тонн, ее экспорта – 24,2 млн тонн.

Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 2 февраля экспортировала 38,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (+31,6% к 2020/2021 МГ), в том числе на внешние рынки поставлено 17,08 млн тонн пшеницы (+30,4%), 15,64 млн тонн кукурузы (+32,6%), 5,48 млн тонн ячменя (+38,7%) и 63,8 тыс. тонн муки (-27,0%).