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Украина в прошлом году экспортировала рекордные объемы мяса птицы
16:49 07.02.2022 |
В 2021 году Украина экспортировала 459 тыс. т мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
По словам сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Института аграрной экономики Богдана Духницкого, в 2021 году на 29% увеличилась стоимость украинского экспорта мяса птицы до $716 млн. Кроме того, Украина в прошлом году увеличила выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30% - до $846 млн.
Эксперт рассказал, что в прошлом году продолжалась диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства. В настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюза, СНГ и Африки. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.
Духницкий отметил, что характерной чертой 2021 года стало дальнейшее усиление позиций Саудовской Аравии, которая в 2020 году впервые возглавила рейтинг импортеров украинского мяса. В 2021 году эта страна закупила 101 тыс. тонн украинской продукции на сумму $190 млн, увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5%. На втором месте оказались Нидерланды, закупившие около 58 тыс. т украинского мяса птицы на сумму $136 млн. Доля этой страны в общей структуре экспорта составила 16,1%.
Значительными являются также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Беларуси (3,6%) и Казахстана (3,5%). В целом, эти страны принесли 2/3 доходов от продаж Украиной мяса на глобальном рынке, отметил эксперт.
Духницкий подчеркнул, что в течение всего 2021 года украинские экспортеры имели запрет на поставки курятины в Европейский Союз из тех регионов нашей страны, где был выявлен птичий грипп, однако это не повлияло существенно на итоговые показатели.
Как сообщал Укринформ, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму $27,9 млрд, что почти на 25% больше, чем рекордный показатель 2020-го ($22,4 млрд).
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