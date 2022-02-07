Украинская ассоциация аграрного экспорта: Украина к 2030 году нарастит производство почти всех видов продукции АПК

Украина до 2030 года нарастит урожай и производство основных видов сельхозсырья, что позволит стране закрепить статус постоянно растущего производителя и экспортера зерновых, масличных культур и подсолнечного масла, при этом сокращение ожидается в производстве сахара, молока и говядины, сообщила Украинская ассоциация аграрного экспорта (УААЭ).

Как сообщила УААЭ агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, соответствующие данные содержатся в совместном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где сравниваются среднегодовые значения производства основных видов продукции АПК за 2018-2022 годы с прогнозными в 2030 году.

Так, рост урожая кукурузы в Украине прогнозируется с 33,99 млн тонн до 44,01 млн тонн (+29,4%), пшеницы - с 26,01 млн тонн до 35,86 млн тонн (+37,8%), масличных культур - с 22,04 млн тонн до 26,29 млн тонн (+19,3%).

За указанный период также ожидается рост производства растительного масла с 6,88 млн тонн до 8,4 млн тонн (+22,1%), мяса птицы - с 1,15 млн тонн до 1,54 млн тонн (+33,9%), свинины - с 0,71 млн тонн до 0,82 млн тонн (+15,5%), рыбы и морепродуктов - с 99 тыс. тонн до 101 тыс. тонн (+2%).

В то же время в Украине прогнозируется сокращение производства молока с 9,82 млн тонн до 8,93 млн тонн (-9,1%), сахара - с 1,38 млн тонн до 1,24 млн тонн (-10,1%) и говядины - с 0,37 млн тонн до 0,33 млн тонн (-10,8%)

"Существующие на сегодня прогнозы международных организаций почти всегда рассматривают Украину как постоянно растущего производителя и экспортера зерновых, масличных культур и подсолнечного масла, то есть наш статус поставщика сырья на мировой рынок будет закрепляться", - подытожила ассоциация.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует производство кукурузы в Украине в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 40 млн тонн при ее экспорте в 32,5 млн тонн, а урожай пшеницы в 33 млн тонн при экспорте 24 млн тонн.

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в 2021 году снизилась на 2,4% по сравнению с 2020 годом - до 3,38 млн тонн, производство молока - на 5,9%, до 8,72 млн тонн, яиц - на 13%, до 14,1 млрд шт.

Ассоциация "Укролияпром" в ноябре прошлого года предварительно оценила производство основных видов семян масличных культур в 2021/2022 МГ (сентябрь-август) в 22,3 млн тонн, что на 21% превысит показатели 2020/2021 МГ (18,46 млн. тонн). В том числе производство семян подсолнечника в текущем МГ прогнозируется на уровне 16,0 млн. тонн (+22% к 2020/2021 МГ), соевых бобов - 3,3 млн. тонн (+29%), семян рапса - 3,0 млн. тонн (+7%).