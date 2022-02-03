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Импорт агропродукции в Украину в прошлом году вырос на 19%
17:36 03.02.2022 |
В Украину в 2021 году было импортировано агропродукции на $8,2 млрд, что на 19% больше, чем в 2020 году, когда сумма импорта составляла $6,9 млрд.
Как передает Укринформ, об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачов со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба института.
По его словам, в 2021 году основным поставщиком аграрной продукции в Украину остались страны Европейского Союза, сумма импорта из которых в прошлом году составила $4217 млн (в 2020 - $3554 млн). Доля продукции из ЕС в структуре общего прошлогоднего аграрного импорта составила 51,6%.
Пугачов отметил, что хотя закупки в других регионах также росли, абсолютные и относительные показатели импорта были гораздо ниже. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили $1533 млн (доля в общей структуре импорта 18,7%), Латинской Америки - $634 млн (7,8%), СНГ - $343 млн (4,2%) и Африки - $342 млн (4,2%).
Эксперт подчеркнул, что, начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственные товары на сумму $883 млн, что почти на 7% превысило ее показатель 2020 года ($828 млн).
Кроме нее, важную роль в отечественном импорте играли: Германия ($586 млн); Италия ($586 млн); Турция ($520 млн); Франция ($351 млн); Нидерланды ($334 млн); Индонезия ($328 млн); Норвегия ($314 млн); Соединенные Штаты Америки ($288 млн); Испания ($264 млн). В общей сложности на эти 10 стран в прошлом году пришлось более 54% всего импорта.
Эксперт отметил, что в структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов: рыба и морепродукты ($874 млн); плоды, ягоды и орехи ($835 млн); алкогольные и безалкогольные напитки ($719 млн); табачные изделия ($602 млн); разные пищевые продукты ($559 млн); какао-продукты ($442 млн); масла ($378 млн); семена и плоды масличных культур ($376 млн). Эти продукты сформировали около 59% стоимости импорта агропродукции в Украину.
Как сообщал Укринформ, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму $27,9 млрд, что почти на 25% больше, чем рекордный показатель 2020-го ($22,4 млрд).
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