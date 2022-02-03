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Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 11 лет
13:14 03.02.2022 |
Мировой индекс цен на продовольственные товары в январе вырос на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с апреля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и молочные продукты, подешевел лишь сахар, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Выросли цены на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.
Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Индекс растет пятый месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое и обычное молоко и сливочное масло, говорится в релизе.
Индекс цен на зерновые в январе незначительно вырос - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Сильнее всего поднялись цены на кукурузу - на 3,8% - из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии. Рис подорожал на 3,1% в свете сокращения урожая при сохранении высокого спроса. Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.
Мясо тоже немного подорожало. Соответствующий индекс вырос до 112,6 пункта со 111,3 пункта месяцем ранее. Цены на говядину достигли рекордного уровня, так как спрос превысил экспортное предложение. Котировки свинины выросли незначительно, а цены на баранину и мясо птицы продолжили падать, несмотря на ковидные ограничения поставок.
Наконец, индекс цен на сахар в январе составил 112,8 пункта (снижение на 3,7 пункта, или на 3,1%). Показатель снижается второй месяц подряд, а цены на сахар опустились до полугодового минимума. Снижение котировок сахара связано с прогнозами большого урожая и снижением цен на этанол в Бразилии. При этом падение цен сдерживается укреплением бразильского реала к доллару.
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