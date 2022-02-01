Финансовые новости
- |
- 01.02.22
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
До первой уплаты минимального налогового обязательства за землю еще год - Минагрополитики
17:02 01.02.2022 |
Первая уплата минимального налогового обязательства при пользовании землями сельскохозяйственного назначения состоится по результатам 2022 года - в феврале 2023 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что уплачивать минимальное налоговое обязательство потребуется, в частности, за использование земли, обрабатываемой незаконно и с которой получают и продают урожай, однако налоги не уплачивают в полном размере и часть дохода скрывают.
В Минагрополитики подчеркивают, что на тех аграриев, которые возделывают землю и официально уплачивают все налоги, эта норма Налогового Кодекса не повлияет.
Кроме этого, минимальное налоговое обязательство не определяется для земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 1 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 30 ноября 2021 года приняла во втором чтении законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Документ среди прочего вводит минимальное налоговое обязательство для собственников земельных наделов площадью более 0,5 га. Планируется, что два года обязательство будет начисляться по ставке 4% оценочной стоимости земли на каждый дополнительный гектар, затем ставка возрастет до 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В рейтинге партий лидирует «Евросолидарность» - соцопрос
|Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос
|Обыски у Коболева и Переломы: в чем суть дела
|Россия заявляет об отводе войск: Можно ли Украине перевести дыхание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофина
|До первой уплаты минимального налогового обязательства за землю еще год - Минагрополитики
|Производители продтоваров закупили 18,2 миллиона кубов газа по льготной цене
|Украинские аграрии в 2021 г. нарастили объемы лизинга сельхозтехники на 22% – профильная ассоциация
|Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий
|Коболев об обысках: Мне не страшно и немного противно
Это интересно
|IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
|Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
|Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
|Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов
|Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности
|Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку
|Квантовое превосходство китайского квантового компьютера тоже оказалось мифом