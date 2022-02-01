До первой уплаты минимального налогового обязательства за землю еще год - Минагрополитики

Первая уплата минимального налогового обязательства при пользовании землями сельскохозяйственного назначения состоится по результатам 2022 года - в феврале 2023 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что уплачивать минимальное налоговое обязательство потребуется, в частности, за использование земли, обрабатываемой незаконно и с которой получают и продают урожай, однако налоги не уплачивают в полном размере и часть дохода скрывают.

В Минагрополитики подчеркивают, что на тех аграриев, которые возделывают землю и официально уплачивают все налоги, эта норма Налогового Кодекса не повлияет.

Кроме этого, минимальное налоговое обязательство не определяется для земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 1 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 30 ноября 2021 года приняла во втором чтении законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Документ среди прочего вводит минимальное налоговое обязательство для собственников земельных наделов площадью более 0,5 га. Планируется, что два года обязательство будет начисляться по ставке 4% оценочной стоимости земли на каждый дополнительный гектар, затем ставка возрастет до 5%.