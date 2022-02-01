Украинские аграрии в 2021 г. нарастили объемы лизинга сельхозтехники на 22% – профильная ассоциация

Портфель агротехники, предоставленной лизингодателями украинским аграриям, в 2021 году вырос на 22,2% - до 5,87 тыс. единиц, в том числе в лизинг было передано 2,05 тыс. тракторов (35% общего количества техники), 645 комбайнов (11%), 587 машин для обработки почвы (10%) и 530 сеялок и жаток (10%), сообщается на сайте Ассоциации лизингодателей Украины (АЛУ).

"Общее количество сельскохозяйственной техники, профинансированной лизинговыми компаниями организованного рынка, составило 5,87 тыс. единиц по состоянию на конец 2021 года. С таким результатом портфель агротехники лизингодателей увеличился на 22,2% за год, что свидетельствует о возможности отрасли удовлетворять растущий спрос отечественного агропроизводителя на обновление и модернизацию сельскохозяйственной техники", - отмечено в сообщении ассоциации.

При этом на компании-члены АЛУ в 2021 году пришлось 2,41 тыс. единиц переданной в лизинг сельхозтехники (41% общего портфеля), что на 10,5% превышает показатели 2020 года.

Среди членов ассоциации больше всего сделок передачи сельхозтехники в лизинг в прошлом году заключила компания "ОТП Лизинг" - 1,25 тыс. единиц (52% общего количества), "Кредобанк" – 360 единиц (15%), "Альфа-Лизинг" – 260 единиц (11%), "УЛФ Финанс" - 168 единиц (7%).

Наиболее интенсивно сделки по лизингу сельхозтехники проводились во втором и третьем кварталах 2021 года – соответственно 684 единиц и 679 единиц из-за сезонности сельскохозяйственного бизнеса.

Ассоциация "Украинское объединение лизингодателей" создана в 2005 году как добровольный союз профессиональных участников рынка лизинга.