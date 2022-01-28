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Украина планирует в этом году наладить экспорт яблок в Индию
17:25 28.01.2022 |
Украинские ведомства и представители бизнеса работают над тем, чтобы возобновить в 2022 году экспорт яблок в Индию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Телеграме.
Отмечается, что в 2021 году Госпродслужба совместно с Посольством Украины в Индии договорились с индийскими чиновниками о пробных экспортных партиях. В настоящее время решаются организационные вопросы.
«К работе привлечены не только специалисты МИД, Минэкономики и ГППС. Мы активно сотрудничаем с представителями бизнеса. Поэтому надеюсь, что пробные партии будут поставлены без проблем, а позже Украина станет весомым поставщиком свежих яблок в Индию», - рассказала председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.
В ведомстве напоминают, что в 2018 году Украина и Индия уже договорились о пробных партиях украинских яблок. В 2019 году были осуществлены поставки, однако на часть партий были получены нотификации о несоответствии. О фитосанитарных требованиях в Украине узнали уже после поставки. В результате экспорт был остановлен.
Как сообщал Укринформ, в Госпродслужбе работают над налаживанием экспорта яблок в Израиль, Вьетнам, Китай, Египет, Канаду, Индонезию и Малайзию.
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