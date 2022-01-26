Кабмин поддержит аграриев, использующих отечественную технику для орошения

Кабинет Министров одобрил предоставление государственной поддержки сельхозпроизводителям, которые используют технику отечественного производства и осуществляют сельскохозяйственную деятельность с применением гидротехнической мелиорации.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло 26 января.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, государственная поддержка будет предоставляться сельхозпроизводителям, которые используют технику и оборудование отечественного производства или закупленную у отечественных производителей, и осуществляют сельскохозяйственную деятельность с применением гидротехнической мелиорации. Поддержка будет предоставляться в размере до 25% стоимости расхода (без НДС).

Такое решение поддержит отечественное машиностроение для агропромышленного комплекса, что обеспечит развитие орошаемого земледелия в условиях изменений климата.

Также реализация принятого постановления обеспечит поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей для дальнейшего увеличения валового производства сельскохозяйственных культур и обеспечит продовольственную безопасность государства в условиях изменения климата.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли, на внеочередном заседании 11 октября 2021 года. В прошлом году общий объем безвозвратной дотации для аграриев по соответствующей программе составил 50 млн. грн.