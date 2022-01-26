В 2021 импорт пальмового масла увеличился на 65%, экспорт – более чем в 3 раза

В 2021 году по сравнению с 2020 годом импорт пальмового масла увеличился на 65,1%, или на 113,457 млн долларов до 287,811 млн долларов, экспорт - в 3,3 раза, или на 2,347 млн долларов до 3,358 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года импорт пальмового масла увеличился на 17%, или на 4,147 млн долларов до 28,480 млн долларов, экспорт - в 7,5 раза, или на 0,162 млн долларов до 0,187 млн долларов.

Украина импортировала пальмовое масло в декабре преимущественно из Индонезии (23,298 млн долларов).





Импорт/экспорт пальмового масла в декабре, млн долларов:

Импорт Экспорт декабрь 2021 декабрь 2020 2021 2020 декабрь 2021 декабрь 2020 2021 2020 Всего 28,480 24,333 287,811 174,354 0,187 0,025 3,358 1,011 Индонезия 23,298 23,165 254,740 133,077 - - - - Малайзия 3,350 0,931 27,030 39,117 - - - - Другие 1,562 0,074 2,446 0,792 0,010 0,000 1,301 0,133 Швеция 0,270 0,163 3,595 1,368 - - - - Македония - - - - 0,107 - 0,811 - Россия - - - - 0,000 0,000 0,740 0,283 Сербия - - - - 0,070 - 0,506 - Молдова - - - - - 0,025 - 0,435 Беларусь - - - - - 0,000 - 0,160

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт пальмового масла увеличился в 3,2 раза, или на 24,357 млн долларов до 35,519 млн долларов, экспорт – в 4,7 раза, или на 0,466 млн долларов до 0,591 млн долларов.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт пальмового масла увеличился на 20,5%, или на 29,618 млн долларов до 174,354 млн долларов, экспорт – уменьшился на 73,3%, или на 2,775 млн долларов до 1,011 млн долларов.