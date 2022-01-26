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В 2021 импорт пальмового масла увеличился на 65%, экспорт – более чем в 3 раза
14:07 26.01.2022 |
В 2021 году по сравнению с 2020 годом импорт пальмового масла увеличился на 65,1%, или на 113,457 млн долларов до 287,811 млн долларов, экспорт - в 3,3 раза, или на 2,347 млн долларов до 3,358 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года импорт пальмового масла увеличился на 17%, или на 4,147 млн долларов до 28,480 млн долларов, экспорт - в 7,5 раза, или на 0,162 млн долларов до 0,187 млн долларов.
Украина импортировала пальмовое масло в декабре преимущественно из Индонезии (23,298 млн долларов).
Импорт/экспорт пальмового масла в декабре, млн долларов:
|Импорт
|Экспорт
|декабрь 2021
|декабрь 2020
|2021
|2020
|декабрь 2021
|декабрь 2020
|2021
|2020
|Всего
|28,480
|24,333
|287,811
|174,354
|0,187
|0,025
|3,358
|1,011
|Индонезия
|23,298
|23,165
|254,740
|133,077
|-
|-
|-
|-
|Малайзия
|3,350
|0,931
|27,030
|39,117
|-
|-
|-
|-
|Другие
|1,562
|0,074
|2,446
|0,792
|0,010
|0,000
|1,301
|0,133
|Швеция
|0,270
|0,163
|3,595
|1,368
|-
|-
|-
|-
|Македония
|-
|-
|-
|-
|0,107
|-
|0,811
|-
|Россия
|-
|-
|-
|-
|0,000
|0,000
|0,740
|0,283
|Сербия
|-
|-
|-
|-
|0,070
|-
|0,506
|-
|Молдова
|-
|-
|-
|-
|-
|0,025
|-
|0,435
|Беларусь
|-
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|0,160
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт пальмового масла увеличился в 3,2 раза, или на 24,357 млн долларов до 35,519 млн долларов, экспорт – в 4,7 раза, или на 0,466 млн долларов до 0,591 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт пальмового масла увеличился на 20,5%, или на 29,618 млн долларов до 174,354 млн долларов, экспорт – уменьшился на 73,3%, или на 2,775 млн долларов до 1,011 млн долларов.
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