Бизнес призывает Раду урегулировать вопросы аграрных расписок, — ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) заявляет, что бизнес призывает Верховную Раду законодательно урегулировать вопросы аграрных расписок. Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.

Согласно ему, аграрные расписки - это электронные ценные бумаги, позволяющие аграрным производителям привлекать финансирование под залог будущего урожая.

По данным Международной финансовой корпорации, только в течение 2021 года агропроизводители выдали расписок на общую сумму свыше 600 млн долларов.

"Общаясь с бизнесом в ассоциации, мы видим, что спрос на использование этого инструмента есть. Однако реализовать его в полной мере не позволяют имеющиеся законодательные ограничения. Поэтому для модернизации инструмента парламентарии совместно с рынком наработали соответствующий законопроект № 2805-Д, принятие которого ожидает бизнес", - цитируется в сообщении исполнительный директор комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес ассоциации Ирина Душник.

В частности, в законопроекте речь идет об устранении коллизии - нормы закона "Об аграрных расписках" относительно семидневного срока для принудительного исполнения обязательств по аграрной расписке и 30-дневного срока ожидания для получения нотариальной надписи в соответствии с законом "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений".

"Законопроект № 2805-Д заключительными положениями предлагает внести изменения в закон "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", чтобы нормы этого закона не были применимы к операциям с расписками. Следовательно, немедленное получение кредитором исполнительной надписи на аграрной расписке будет урегулировано также и общими нормами украинского законодательства. Законопроект также предусматривает устранение ответственности третьих лиц за приобретение продукции, которая, вероятно, может считаться залогом по агарным распискам, поскольку отсутствует действенный механизм определения и выделения части заложенного зерна - это продукция, характеризующаяся только родовыми признаками от общего его объема", - говорится в сообщении.

"Законопроект № 2805-Д заключительными положениями предлагает внести изменения в закон "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", чтобы нормы этого закона не были применимы к операциям с расписками. Следовательно, немедленное получение кредитором исполнительной надписи на аграрной расписке будет урегулировано также и общими нормами украинского законодательства. Законопроект также предусматривает устранение ответственности третьих лиц за приобретение продукции, которая, вероятно, может считаться залогом по агарным распискам, поскольку отсутствует действенный механизм определения и выделения части заложенного зерна - это продукция, характеризующаяся только родовыми признаками от общего его объема", - говорится в сообщении.

"Благодаря интеграции Реестра аграрных расписок с рядом государственных систем, обмен данными и верификация данных пользователей будет автоматизирована, повышая прозрачность и надежность инструмента. Пользователи аграрных расписок будут иметь возможность осуществлять операции непосредственно через собственные кабинеты в Реестре аграрных расписок. Это ускорит использование аграрных расписок, а также позволит значительно снизить стоимость операций с расписками. В целом, определенные в законопроекте изменения позволят увеличить объемы финансирования агропроизводителей от местных и международных трейдеров, сделают инструмент дешевле, а также решат имеющиеся "узкие места" со сбытом продукции, которые имеют агропроизводители, работающие с расписками", - отмечается в сообщении.