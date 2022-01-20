Украина в прошлом году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 33%

В 2021 году экспорт украинской агропродовольственной продукции в страны Европейского Союза в денежном исчислении увеличился на 33% по сравнению с 2020 годом и достиг 8,3 млрд долл.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Отмечается, что частично такой рост обусловлен увеличением стоимости большинства категорий товаров на мировом рынке, частично - увеличением отгрузок. При этом Украина закрыла 9 квот на беспошлинный экспорт в ЕС на такие позиции, как мед, крупы и муку, крахмал, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, мясо птицы (части), обработанная продукция из зерновых.

«Если сравнивать с 2020 годом, изменилась ситуация с использованием квот по поставкам в ЕС сахара и кукурузы, а точнее с их неполным использованием. Что касается сахара, то квота в 2021 году была использована на 87% из-за дефицита на внутреннем украинском рынке данного вида продукта. В то же время квота на кукурузу была «закрыта» только на 5% из-за повышенного спроса на этот вид зерновых в 2021 году и наличия более привлекательных экспортных каналов для украинских аграриев», - рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В УКАБе отмечают, что часть квот пользуется повышенным спросом и используется очень быстро. В частности, это касается меда, годовая квота на который вновь закрыта в первых числах января 2022 года, как и в прошлом году. Кроме меда, по состоянию на 18 января 2022 года полностью использована квартальная квота на мясо птицы (части) и яйца куриные.

Как сообщал Укринформ, согласно данным УКАБ, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза в 2020 году снизился на 10,8% по сравнению с 2019 годом. При этом. Украина закрыла 11 квот на беспошлинный экспорт в ЕС по таким группам товаров, как мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых и крахмал.