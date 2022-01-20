Финансовые новости
- |
- 20.01.22
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин утвердил порядок консервации земель
09:26 20.01.2022 |
Кабинет Министров утвердил порядок консервации деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель, хозяйственное использование которых экологически опасно.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 19 января.
Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, порядок определяет организационные основы проведения консервации деградированных и малопродуктивных земель, хозяйственное использование которых является экологически опасным и экономически неэффективным.
Также, определяются основы консервации техногенно загрязненных земель, на которых невозможно получить экологически чистую продукцию и пребывание на которых опасно для здоровья человека.
Кроме этого, порядок содержит ориентировочные показатели, которые характеризуют почвенные свойства и обусловливают необходимость консервации земель по природно-сельскохозяйственным зонам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 20 января на данных из США
|Розничные цены на бензины и ДТ 20 января продолжили рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.01.22
|Украина в прошлом году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 33%
|Португальцы построят в Виннице завод стройматериалов – мэр
|В «Прозорро.Продажи» объявили более 3000 земельных аукционов
Это интересно
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
|Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки
|Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров