Украина вынуждена импортировать из Турции муку из собственной пшеницы

В 2022 году хлеб в Украине будет выпекаться по упрощенным технологиям и рецептурам, что приведет к резкому ухудшению качества продукции и ее подорожанию на 25-35%.

Об этом в комментарии UBR.ua сообщил гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

По его словам, в 2021 году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила 40%, тогда как годом ранее этот показатель был не менее 65-70%. Это является основной причиной ухудшения качества хлебобулочной продукции, подчеркнул он.

Глава "Укрхлебпрома" констатировал, что Украина будет вынуждена закупать у Турции муку, изготовленную из украинской пшеницы, экспортированной в эту страну в прошлом году.

Он обвинил в сложившемся положении зернотрейдеров, которые массово продавали продовольственную пшеницу хорошего качества за рубеж. В результате в Украине наблюдается ее нехватка, а местные производства ощущают высокую потребность в муке, подчеркнул Александр Васильченко.