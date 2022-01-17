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Украина вынуждена импортировать из Турции муку из собственной пшеницы
09:24 17.01.2022 |
В 2022 году хлеб в Украине будет выпекаться по упрощенным технологиям и рецептурам, что приведет к резкому ухудшению качества продукции и ее подорожанию на 25-35%.
Об этом в комментарии UBR.ua сообщил гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко.
По его словам, в 2021 году доля продовольственной пшеницы, из которой выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, составила 40%, тогда как годом ранее этот показатель был не менее 65-70%. Это является основной причиной ухудшения качества хлебобулочной продукции, подчеркнул он.
Глава "Укрхлебпрома" констатировал, что Украина будет вынуждена закупать у Турции муку, изготовленную из украинской пшеницы, экспортированной в эту страну в прошлом году.
Он обвинил в сложившемся положении зернотрейдеров, которые массово продавали продовольственную пшеницу хорошего качества за рубеж. В результате в Украине наблюдается ее нехватка, а местные производства ощущают высокую потребность в муке, подчеркнул Александр Васильченко.
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