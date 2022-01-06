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Мировые цены на продовольствие в 2021 году достигли максимума за 10 лет
12:36 06.01.2022 |
Мировой индекс цен на продовольственные товары за 2021 год вырос сразу на 27,6 пункта в годовом выражении и составил 125,7 пункта, значение стало самым высоким с 2011 года, когда индекс составлял 131,9 пункта, причем индекс за декабрь несколько снизился к ноябрю, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мировой индекс цен в декабре составил 133,7 пункта после 134,9 пункта в ноябре.
Индекс цен на зерновые ФАО в минувшем году вырос на 27,2%, до 131,2 пункта, причем стоимость кукурузы и пшеницы выросла на 44,1% и 31,3% соответственно из-за высокого спроса и ограниченного предложения, снижение показали лишь цены на рис - на 4%. В декабре индекс на зерновые снизился к ноябрю на 0,6%, до 140,5 пункта, причем пшеница подешевела из-за улучшения предложения и замедления спроса, а кукуруза, наоборот, подорожала - под влиянием активного спроса и на опасениях по поводу засухи в Бразилии, сообщает ФАО.
Индекс цен на растительные масла вырос в 2021 году сразу в 1,66 раза, до 164,8 пункта, что стало самым высоким среднегодовым значением. В декабре индекс сократился на 3,3% к ноябрю, до 178,5 пункта, что связано с удешевлением пальмового и подсолнечного масел, цены на соевое и рапсовое масло почти не изменились к ноябрю, говорится в релизе.
Индекс цен на молочную продукцию за весь прошлый год вырос на 16,9%, до 119 пунктов, что связано с высоким импортным спросом, особенно из стран Азии, на фоне ограниченного предложения. В декабре индекс вырос на 1,8% к ноябрю, до 128,2 пункта. Рост стоимости сливочного масла и сухого молока продолжился за счет высокого спроса в мире и ограниченного предложения из-за низких объемов производства в Западной Европе и Океании, сообщает ФАО.
Индекс цен на мясо ФАО в 2021 году вырос на 12,7%, до 107,6 пункта, причем сильнее всего подорожала баранина, цены выросли также на говядину и мясо птицы, а вот цены на свинину несколько снизились. В декабре индекс незначительно снизился до 111,3 пункта, причем стоимость мяса птицы сократилась за счет роста экспортных поставок, баранина подешевела из-за роста поставок из стран Океании, а цена на свинину снижалась шесть месяцев подряд из-за снижения импорта Китаем, пишет ФАО.
Индекс цен на сахар ФАО за прошлый год вырос на 37,5%, до 109,3 пункта, что стало самым высоким среднегодовым показателем с 2016 года. Такая динамика объясняется обеспокоенностью в связи со снижением производства в Бразилии и растущего спроса на сахар в мире, объясняет организация. В декабре индекс сократился на 3,1%, до 116,4 пункта - минимума за пять месяцев. "Данное сокращение обусловлено замедлением мирового спроса в результате распространения штамма "омикрон" COVID-19 и повторным введением карантинных мер во многих регионах", - говорится в релизе.
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