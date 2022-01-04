30 грудня 2021 р. , як підсумок річної роботи виноробів України та профільних асоціацій, в Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України».

Організатори заходу:

- Громадська спілка «Укрсадвинпром»

- Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє

- Асоціація крафтових виробників вин

- Асоціація кавістів України

- Клуб Експертів

Мета заходу: популяризація вин України шляхом презентації асортименту ігристих та тихих вин, як від відомих великих виробників, так і від малих (крафтових) виноробів.

В презентації взяли участь:

- Роман Лещенко - Міністр Міністерства агрополітики України

-Володимир Печко- Голова спілки «Укрсадвинпром»

- Наталія Благополучна - Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє та Асоціації кавістів України

-Світлана Цибак - Президент Асоціації крафтових виробників вин України

- Керівники і представники департаментів Мінагрополітики

- Запрошені представники виробників вин та профільних організацій.

Свої вина на дегустацію представили 20 виробників:

* ТМ « Виноробне господарство князя Трубецького»

* ТМ «Ореанда»

* ТМ «Вілла Крим»

* ТМ «Коблево»

* ТМ «Чизай»

* ТМ «Бейкуш Вайнері»

* ТМ «Вина Гулієва»

* ТМ «Фрумушика Нова»

* ТМ «Дрюківські вина»

* ТМ «Бабчук Вайнері»

* ТМ «Наровило»

* ТМ «Винний Дім Гігінеішвілі»

* ТМ «Віла Тінта»

* ТМ «Садиба Стерх»

* ТМ «Слівино»

* ТМ «Богданс Вайнері»

* ТМ «Виноград Одеса»

* ТМ «Дон Алехандро»

* ТМ «Калюс Вайнері»

* ТМ «Стаховський Вайнері»

Представлені зразки (а їх було більше 50) були з різних сортів винограду, як міжнародної групи сортів - Шардоне, Рислінг, Мерло, Каберне Совіньон, Піно Нуар, так і місцевих (локальних) сортів винограду- Сухолиманський, Черсегі, Сапераві, Одеський Чорний.

Ігристі вина категорії «брют» (білі і рожеві) були в аперитивній частині презентації, а потім своєю якістю всіх присутніх дивували білі, рожеві, помаранчеві та червоні сухі вина з різних регіонів України: Одеського, Херсонського, Миколаївського, Закарпатського, Дніпропетровського, Київського, Хмельницького, Вінницького.

Ігристі вина категорії «брют» (білі і рожеві) були в аперитивній частині презентації, а потім своєю якістю всіх присутніх дивували білі, рожеві, помаранчеві та червоні сухі вина з різних регіонів України: Одеського, Херсонського, Миколаївського, Закарпатського, Дніпропетровського, Київського, Хмельницького, Вінницького.