Финансовые новости
- |
- 04.01.22
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України»
11:35 04.01.2022 |
30 грудня 2021 р. , як підсумок річної роботи виноробів України та профільних асоціацій, в Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України».
Організатори заходу:
- Громадська спілка «Укрсадвинпром»
- Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє
- Асоціація крафтових виробників вин
Мета заходу: популяризація вин України шляхом презентації асортименту ігристих та тихих вин, як від відомих великих виробників, так і від малих (крафтових) виноробів.
В презентації взяли участь:
- Роман Лещенко - Міністр Міністерства агрополітики України
-Володимир Печко- Голова спілки «Укрсадвинпром»
- Наталія Благополучна - Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє та Асоціації кавістів України
-Світлана Цибак - Президент Асоціації крафтових виробників вин України
- Керівники і представники департаментів Мінагрополітики
- Запрошені представники виробників вин та профільних організацій.
Свої вина на дегустацію представили 20 виробників:
* ТМ « Виноробне господарство князя Трубецького»
* ТМ «Ореанда»
* ТМ «Вілла Крим»
* ТМ «Коблево»
* ТМ «Чизай»
* ТМ «Бейкуш Вайнері»
* ТМ «Вина Гулієва»
* ТМ «Фрумушика Нова»
* ТМ «Дрюківські вина»
* ТМ «Бабчук Вайнері»
* ТМ «Наровило»
* ТМ «Винний Дім Гігінеішвілі»
* ТМ «Віла Тінта»
* ТМ «Садиба Стерх»
* ТМ «Слівино»
* ТМ «Богданс Вайнері»
* ТМ «Виноград Одеса»
* ТМ «Дон Алехандро»
* ТМ «Калюс Вайнері»
* ТМ «Стаховський Вайнері»
Представлені зразки (а їх було більше 50) були з різних сортів винограду, як міжнародної групи сортів - Шардоне, Рислінг, Мерло, Каберне Совіньон, Піно Нуар, так і місцевих (локальних) сортів винограду- Сухолиманський, Черсегі, Сапераві, Одеський Чорний.
Ігристі вина категорії «брют» (білі і рожеві) були в аперитивній частині презентації, а потім своєю якістю всіх присутніх дивували білі, рожеві, помаранчеві та червоні сухі вина з різних регіонів України: Одеського, Херсонського, Миколаївського, Закарпатського, Дніпропетровського, Київського, Хмельницького, Вінницького.
Ігристі вина категорії «брют» (білі і рожеві) були в аперитивній частині презентації, а потім своєю якістю всіх присутніх дивували білі, рожеві, помаранчеві та червоні сухі вина з різних регіонів України: Одеського, Херсонського, Миколаївського, Закарпатського, Дніпропетровського, Київського, Хмельницького, Вінницького.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году
|На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году
|Полгода рынку земли. Почему украинцы не спешат покупать гектары
|Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок новых легковых авто в Украине в 2021г. вырос на 21% и впервые за 8 лет превысил 100 тыс. ед.
|В Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України»
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.01.22
|Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+, Brent подорожала до $79,42 за баррель
|В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель
|Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта
|В Украине вступил в силу закон, запрещающий доступ российских судов во внутренние водные пути государства
Это интересно
|Модератор TikTok подала в суд на соцсеть за моральную травму от просмотра видео
|Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники
|Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix
|Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году
|В Китае создан первый в мире робот-прокурор
|Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
|Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования