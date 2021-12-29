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Затраты аграриев на перевозку зерна железной дорогой выросли вдвое – член ЕБА
14:03 29.12.2021 |
Затраты украинских производителей зерна на железнодорожную логистику аграрных грузов к морским портам Украины в 2021 году увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Об этом заявил член логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации и советник главы правления "Укрзализныци" Юрий Щуклин, говорится в пресс-релизе коммуникационного агентства GOLUBi GROUP.
"В 2020 году железнодорожная логистика убранного с 1 га урожая зерна стоила в среднем 300 долларов, а в 2021 году - уже 600 долларов. Затраты на железнодорожную логистику фактически сравнялись с затратами производителя на 1 га на выращивание зерна", - заявил он.
Решающим фактором роста затрат аграриев стал образовавшийся к осени 2021 года дисбаланс спроса и предложения железнодорожных вагонов-зерновозов "Укрзализныци".
Щуклин отметил, что предпосылки дисбаланса спроса и предложения вагонов-зерновозов были созданы весной и летом 2021 года "бездействием предыдущего менеджмента" государственного перевозчика, который "не интересовался потребностями рынка и не выходил на контакт с аграриями".
Из-за того, что данные о провозных способностях и степени участия "Укрзализныци" в перевозках урожая не раскрывались, осенью произошел ажиотажный взлет цен.
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