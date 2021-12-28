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Крупный украинский производитель сыра сворачивает производство из-за высоких цен на газ
16:58 28.12.2021 |
Пирятинский сырзавод из группы компаний Молочный Альянс направил письмо коммерческим партнерам с предупреждением, что с 1 января 2022 года предприятие вынуждено частично выполнять заявки на поставку продукции с дальнейшим прекращением производства. Копию письма с подписью гендиректора завода Владимира Бартошака опубликовал полтавский онлайн-ресурс Полтавщина.
Основная причина остановки производства - высокая цена на газ, указано в письме.
"Мы понимаем, что ситуация, которая сложилась на энергетическом рынке Украины вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин, как объективного, так и субъективного характера. Но стоимость газа сегодня более в 10 раз выше прошлогодних показателей", - говорится в письме.
После стабилизации финансово-экономического положения Пирятинский сырзавод обещает восстановить деловые отношения с партнерами и возобновить поставку продукции.
Группа компаний Молочный альянс, основана в 2000 году Александром Деркачем (бывший председатель правления банка Аваль и основатель банка Престиж) и Федором Шпигом (экс-глава правления Аваля). Включает 11 предприятий, среди которых Пирятинский сырзавод, Яготинский маслозавод, и др. Продукция выпускается под брендами "Пирятин", "Славия", "Яготинское", "Яготинское для детей", "Златокрай" и "Молочный альянс".
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