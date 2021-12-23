Украина вдвое увеличила экспорт муки

В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года экспорт муки увеличился в 2,2 раза, или на 2,965 млн долларов, до 5,422 млн долларов, импорт уменьшился на 28%, или на 0,227 млн долларов, до 0,585 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

Наибольшие поставки муки в ноябре были в Ливию (1,832 млн долларов).

В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года экспорт муки уменьшился на 36,7%, или на 20,962 млн долларов, до 36,129 млн долларов, импорт увеличился на 86,2%, или на 3,341 млн долларов, до 7,216 млн долларов.





Импорт/экспорт муки в ноябре, млн долларов: