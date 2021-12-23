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Украина вдвое увеличила экспорт муки
16:06 23.12.2021 |
В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года экспорт муки увеличился в 2,2 раза, или на 2,965 млн долларов, до 5,422 млн долларов, импорт уменьшился на 28%, или на 0,227 млн долларов, до 0,585 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшие поставки муки в ноябре были в Ливию (1,832 млн долларов).
В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года экспорт муки уменьшился на 36,7%, или на 20,962 млн долларов, до 36,129 млн долларов, импорт увеличился на 86,2%, или на 3,341 млн долларов, до 7,216 млн долларов.
Импорт/экспорт муки в ноябре, млн долларов:
|Импорт
|Экспорт
|ноябрь 2021
|ноябрь 2020
|январь-ноябрь 2021
|январь-ноябрь 2020
|ноябрь 2021
|ноябрь 2020
|январь-ноябрь 2021
|январь-ноябрь 2020
|Всего
|0,585
|0,812
|7,216
|3,875
|5,422
|2,457
|36,129
|57,091
|Беларусь
|0,361
|0,665
|5,252
|1,798
|-
|-
|-
|-
|Италия
|0,182
|0,093
|1,518
|1,004
|-
|-
|-
|-
|Другие
|0,033
|0,028
|0,333
|0,372
|1,353
|1,541
|14,497
|30,676
|Финляндия
|0,009
|0,005
|0,075
|0,076
|-
|-
|-
|-
|Польша
|0,000
|0,004
|0,038
|0,106
|0,049
|0,000
|0,250
|0,105
|Литва
|-
|0,017
|-
|0,519
|-
|-
|-
|-
|Ливия
|-
|-
|-
|-
|1,832
|-
|1,832
|-
|Израиль
|-
|-
|-
|-
|1,107
|0,000
|5,595
|0,072
|Палестина
|-
|-
|-
|-
|0,961
|0,804
|5,657
|7,091
|ОАЭ
|-
|-
|-
|-
|0,120
|0,099
|7,932
|10,920
|Египет
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|0,366
|-
|Молдова
|-
|-
|-
|-
|-
|0,013
|-
|0,246
|Сингапур
|-
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|7,981
|
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