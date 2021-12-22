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Аграрии используют только 5-8% сертифицированных семян - эксперты
11:40 22.12.2021 |
Украина занимает одно из последних мест в Европе по объему использования кондиционных сертифицированных семян с показателем около 5-8%.
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра «Институт аграрной экономики», об этом сообщил заведующий отделом ННЦ ИАЭ Александр Захарчук.
«Для ежегодного сева в пределах 15-16 млн га зерновых культур необходимо иметь около 2,3-2,5 млн тонн семян новых высокопродуктивных сортов и гибридов. По расчетам ученых Института аграрной экономики, Украине необходимо 0,6-0,8 млн тонн семян яровых и 1,7-2,0 млн тонн семян озимых зерновых, в т.ч. свыше 10 тыс. тонн добазовых, 400 тыс. тонн базовых и до 2,0 млн тонн сертифицированных семян», - сообщил Захарчук.
Он отметил, что среднеевропейский показатель использования сертифицированных семян достигает 50%. К примеру, в Польше он составляет 18%, в Германии - 43%, а в Нидерландах, Швеции, Дании уровень сертификации достигает 75-90%.
Эксперт подчеркнул, что отечественные аграрии используют в основном семена, которые в мире называются Farm Saved Seed, то есть собственные семена, выращенные фермерами самостоятельно. Их в Украине около 90%. За такие семена не нужно платить роялти - уплачиваются селекционные платежи, которые не превышают 50% сумм роялти. Это касается не гибридов, а только сортов растений: пшеницы, ячменя, других злаковых зерновых, сои, картофеля.
Таких семян в Украине достаточно, однако следует иметь в виду, что значительная часть несертифицированных семян имеет признаки подделки, фальсификации, то есть некондиционные, что значительно снижает ожидаемую урожайность и качество зерна.
Это, по мнению ученого, придает особую актуальность проблеме развития отечественной семенной отрасли, в частности, в части борьбы с подделками семян.
Статистика свидетельствует, что расходы на семена в растениеводстве выросли за последние 15 лет с 1,7 млрд грн до 40,0 млрд грн. Доля же семян и посадочного материала в общей сумме расходов практически неизменная и составляет около 10%.
По мнению ученых Института аграрной экономики, цены на семена, особенно зерновых колосовых - пшеницы, ячменя, ржи, не отражают стоимости его создания. Так, по словам Захарчука, цена реализации семян озимой пшеницы базовой генерации - суперэлита и элита - еще недавно составляла 10,5-12,5 тыс. грн/тонну, тогда как сегодня товарное зерно уже реализуется по цене от 8,0 до 9, 0 тыс. грн/тонну и больше.
По мнению ученых, тонна семян базовой генерации (элита, суперэлита) должна была стоить около 20,0 тыс. грн и более.
«Но при этом необходимо внедрять разные программы поддержки семян национальной селекции для сельскохозяйственных товаропроизводителей», - утверждает ученый.
Как сообщалось, по данным Госпродпотребслужбы, в 2021 году Украина нарастила экспорт отечественного семенного материала в страны Евросоюза. Так, за 10 месяцев этого года в ЕС было экспортировано 1 642 тонны украинских семян, что в два раза превышает показатель всего предыдущего года (822 тонны).
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