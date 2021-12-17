Рада установила минимальный срок пользования землей для виноградарей

Депутаты согласились установить минимальный срок 25 лет для использования земельных участков под виноградниками или для их закладки.

За соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине» (№2064) проголосовало 317 народных депутатов.

Документом внесены изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об аренде земли», которыми установлен минимальный срок 25 лет для пользования земельными участками под виноградниками или для их закладывания.

В пояснительной записке авторы закона ссылались на то, что продолжительность создания виноградника составляет четыре года и более, а период интенсивной эксплуатации промышленного виноградника - 20-25 лет.

Кроме этого, законодательным актом урегулирован вопрос возмещения пользователю его расходов, понесенных на закладку (посадку) и/или уход за виноградниками, а также нанесенный ущерб в случае досрочного прекращения права пользования земельным участком.

"В случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение расходов на улучшение арендованного земельного участка, совершенных с согласия арендодателя, и ущерба, причиненного расторжением договора", - говорится в документе.

Соответствующую методику определения ущерба должен разработать Кабмин.

К тому же законом предусмотрено, что условия договора аренды земельного участка, передаваемого в аренду для закладки и выращивания многолетних насаждений, не могут изменяться в связи с переходом права собственности к другому лицу (в том числе в порядке наследования) или реорганизацией юридического лица.

Как ранее сообщалось, в 2021 году Министерство аграрной политики и продовольствия предоставило 21 млн грн денежной поддержки виноградарям и виноделам, непосредственно обратившимся за государственной помощью.

Из этой суммы 15,6 млн было выделено на компенсацию стоимости построенных цехов и приобретенных линий по переработке винограда еще в 2019-2020 годах, и 5,4 млн грн - на компенсацию затрат в течение 2019-2020 годов для создания виноградников.