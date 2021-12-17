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Рада установила минимальный срок пользования землей для виноградарей
16:22 17.12.2021 |
Депутаты согласились установить минимальный срок 25 лет для использования земельных участков под виноградниками или для их закладки.
За соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства в Украине» (№2064) проголосовало 317 народных депутатов.
Документом внесены изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об аренде земли», которыми установлен минимальный срок 25 лет для пользования земельными участками под виноградниками или для их закладывания.
В пояснительной записке авторы закона ссылались на то, что продолжительность создания виноградника составляет четыре года и более, а период интенсивной эксплуатации промышленного виноградника - 20-25 лет.
Кроме этого, законодательным актом урегулирован вопрос возмещения пользователю его расходов, понесенных на закладку (посадку) и/или уход за виноградниками, а также нанесенный ущерб в случае досрочного прекращения права пользования земельным участком.
"В случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение расходов на улучшение арендованного земельного участка, совершенных с согласия арендодателя, и ущерба, причиненного расторжением договора", - говорится в документе.
Соответствующую методику определения ущерба должен разработать Кабмин.
К тому же законом предусмотрено, что условия договора аренды земельного участка, передаваемого в аренду для закладки и выращивания многолетних насаждений, не могут изменяться в связи с переходом права собственности к другому лицу (в том числе в порядке наследования) или реорганизацией юридического лица.
Как ранее сообщалось, в 2021 году Министерство аграрной политики и продовольствия предоставило 21 млн грн денежной поддержки виноградарям и виноделам, непосредственно обратившимся за государственной помощью.
Из этой суммы 15,6 млн было выделено на компенсацию стоимости построенных цехов и приобретенных линий по переработке винограда еще в 2019-2020 годах, и 5,4 млн грн - на компенсацию затрат в течение 2019-2020 годов для создания виноградников.
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