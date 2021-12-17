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Экспорт зерновых достиг 28,7 миллиона тонн - Минагро
08:41 17.12.2021 |
По состоянию на 15 декабря экспорт зерновых и зернобобовых в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, начался с 1 июля 2021 года) достиг 28,70 млн тонн, что на 4,84 млн тонн больше, чем на эту дату прошлого МГ.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, с 1 июля по 15 декабря 2021 года было экспортировано 15,25 млн тонн пшеницы (на 3,08 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ), 5,06 млн тонн ячменя (на 1,32 млн тонн больше), 86,5 тыс. тонн ржи (на 84,8 тыс. тонн больше), 8,08 млн. тонн кукурузы (на 0,85 млн. тонн больше). Также за этот период было экспортировано 56,1 тыс. тонн муки (на 17,2 тыс. тонн меньше).
Как сообщалось, за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 44,72 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности, 16,64 млн. тонн пшеницы, 4,23 млн. тонн ячменя, 18,4 тыс. тонн ржи и 23,08 млн. тонн кукурузы.
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