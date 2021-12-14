Минсельхоз США в декабре увеличил оценку экспорта кукурузы Украиной на 1 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за декабрь увеличило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем - с 31,5 млн тонн до 32,5 млн тонн, а также увеличило на 2 млн тонн оценку ее урожая - с 38 млн тонн до 40 млн тонн.

В декабрьском отчете Минсельхоз США также сохранил для Украины прогноз урожая пшеницы в 2021/2022 МГ на уровне 33 млн тонн, ее экспорта – 24 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 13 декабря экспортировала 28,31 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (+20,9% по сравнению с аналогичной датой предыдущего МГ), в числе которых 15,09 млн тонн пшеницы (+24,2%), 5,04 млн тонн ячменя (+36%), 7,86 млн тонн кукурузы (+11,8%) и 56,2 тыс. тонн муки (-22,8%).

Участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в октябре определили предельные объемы экспорта пшеницы в текущем 2021/2022 МГ на уровне 25,3 млн тонн по сравнению с 17,5 млн тонн в предыдущем маркетинговом году. В 2020 году в дополнениях к меморандуму вводились также потолки экспорта кукурузы – 24 млн тонн и ржи – 16 тыс. тонн.