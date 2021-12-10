Цены на пшеницу упали до минимума за месяц на фоне пересмотра прогнозов Минсельхоза США

Цены на пшеницу достигли минимальной отметки за месяц на фоне пересмотра прогнозов в США.

Наиболее активно торгуемые фьючерсные контракты на пшеницу в Чикаго по итогам торгов в четверг снизились на 2,2%, до $7,7675 за бушель, минимума с 8 ноября.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз мирового производства пшеницы на 2021-2022 маркетинговый год до 777,89 млн тонн с ноябрьского прогноза на уровне 775,28 млн тонн.

Пересмотр прогноза, "похоже, добавил на рынки пшеницы понижательного давления", говорит президент и директор по инвестициям Teucrium Trading Сол Гилберти, которого цитирует MarketWatch.

USDA также повысило прогноз конечных запасов пшеницы в США на тот же период на 15 млн бушелей - до 598 млн бушелей, однако сообщило, что ожидаемый объем будет на 29% меньше по сравнению с годом ранее.

Между тем USDA понизило прогноз экспорта на 20 млн бушелей - до 840 млн бушелей на фоне замедления экспортных продаж и поставок. При этом ведомство ожидает, что экспортные цены в США останутся завышенными на протяжении всего маркетингового года, что еще больше ослабит конкурентоспособность в Штатах, отмечается в докладе USDA.

Прогноз мирового потребления пшеницы в 2021-2022 маркетинговом году повышен на 1,9 млн тонн, до 789,4 млн тонн.