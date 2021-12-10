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Государство будет компенсировать аграриям до 60% страховых платежей – Лещенко
23:19 09.12.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
«Сегодня Кабмин принял для аграриев важные нормативные акты, которые помогут обезопасить их от неблагоприятных сценариев потери урожая. Отныне у них будет государственная поддержка в форме компенсации, которая в соответствии с утвержденным порядком составит до 60% от стоимости фактически уплаченных страховых платежей», - заявил Лещенко.
Кроме этого, было принято постановление об утверждении предельного размера, структуры, порядка применения страховых тарифов для страхования посевов озимой пшеницы с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков на период перезимовки. Министр отметил, что эти документы обеспечат возможность предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям путем удешевления страховых платежей при страховании сельскохозяйственной продукции.
Для получения поддержки сельхозпроизводители должны застраховать сельскохозяйственную продукцию у уполномоченного страховщика и подать ему заявку на получение государственной поддержки установленного образца. Список уполномоченных страховщиков будет размещен на сайте Минагрополитики. В список будут включаться все желающие страховые компании, которые подали соответствующее заявление, получили лицензию на осуществление добровольного страхования сельскохозяйственной продукции, соответствуют требованиям Закона Украины "О страховании" и требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.
В 2022 году Минагрополитики планирует удешевлять страховые платежи по договорам страхования на озимую пшеницу на период перезимовки в соответствии со стандартизированным страховым продуктом, утвержденным приказом Минагрополитики №385 от 25 ноября 2021 года.
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