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Экспорт зерновых превысил 26 миллионов тонн – Минагро
08:21 07.12.2021 |
С начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, начался с 1 июля 2021 года) по 6 декабря 2021 года экспорт зерновых и зернобобовых достиг 26,08 млн тонн, что на 3,78 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики.
В частности, было экспортировано 14,60 млн тонн пшеницы (на 2,502 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ), 4,97 млн тонн ячменя (на 1,26 млн тонн больше), 82,9 тыс. тонн ржи (на 81,2 тыс. тонн больше), 6,21 млн тонн кукурузы (на 84 тыс. тонн больше). Также за этот период было экспортировано 53,1 тыс. тонн муки (на 17,4 тыс. тонн меньше).
Как сообщалось, за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе: 16,64 млн тонн пшеницы, 4,23 млн тонн ячменя, 18,4 тыс. тонн ржи, 23,08 млн тонн кукурузы.
По данным Минагрополитики, по состоянию на 19 ноября, украинские аграрии собрали 76,7 млн тонн зерновых и зернобобовых на площади 14,9 млн га.
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