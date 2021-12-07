Овощи борщевого набора за год подорожали в 2,6 раза – эксперты

Все овощи борщевого набора, кроме картофеля, в Украине за год подорожали в среднем в 2,6 раза.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает платформа плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

«На данный момент оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук - в два с половиной раза, цены на капусту белокочанную - в три раза и цены на свеклу столовую - тоже в три раза. То есть, в среднем по этой категории овощей цены выросли в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным товаром данной группы, который подешевел, остаётся картофель. Средние оптовые цены на украинский картофель на треть ниже, чем годом ранее.

Среди ключевых причин подорожания большинства видов овощей борщевого набора аналитики рынка отмечают сокращение посевных площадей, усугублённое неблагоприятными погодными условиями. Тогда как площади под картофель фермеры в последние два года расширяли, поэтому цены на него оказались ниже, чем в прошлом году.

Экономист инвестиционного департамента продовольственной организации ООН Андрий Ярмак заявил, что снижение прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры позволило последним приблизиться по прибыльности выращивания к овощам борщевого набора. При этом, уровень рисков при выращивании зерновых намного ниже, чем при выращивании лука, свеклы, моркови или капусты.

«Кроме того, зерновые легче, проще и дешевле хранить, чем овощи борщевого набора, да и цены на зерновые никогда не колеблются так сильно, как на овощи. Например, цены на белокочанную капусту поздних сортов в один и тот же день в разные годы могут отличаться даже в 20 раз. А это, конечно же, огромный риск», - пояснил Ярмак.

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, среди овощей борщевого набора с октября 2020 года по октябрь 2021 года морковь подорожала на 30,3% (до 8,99 грн за кг), свекла - на 65,3% (до 9,06 грн за кг); капуста - на 30,9% (до 7,54 грн/кг); репчатый лук - на 80,3% (до 9,59 грн за кг). Картофель за указанный период подешевел на 3,0% (до 8,69 грн за кг).