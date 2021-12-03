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Инвестиции в агроисследования увеличивают добавочную стоимость в 30 раз - мнение
13:25 03.12.2021 |
Инвестиции в исследования в агарной отрасли (research and development, R&D) и точное земледелие позволяют в долгосрочной перспективе увеличат вложенные средства в ВВП более чем в 30 раз, сообщил профессор Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский в ходе панельной дискуссии в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.
«Один доллар инвестиций в научные исследования в аграрном секторе продуцирует в среднем $32 в национальном богатстве в долгосрочной перспективе. Если сравнить их с инвестициями в инфраструктуру, «выхлоп» там составляет до $5 с каждого вложенного в нее доллара. Соответственно, потенциал аграрных R&D намного выше, чем может казаться», - подчеркнул он.
Кроме того, по данным Нивьевского, для украинских условий инвестирования в агарные R&D при одновременном внедрении методов точного земледелия позволяет нарастить данный показатель на 10%.
В панельной дискуссии по вопросам развития точного земледелия также участвовали президент Украинской Агропродовольственной платформы Ольга Трофимцева; менеджер по развитию бизнеса компании «Байер» Сергей Сычевский; руководитель службы точного земледелия агрохолдинга «Континентал Фармерз Групп» Дмитрий Зайцев; руководитель отдела точного земледелия и телеметрии в Украине, Молдове, Скандинавии и Прибалтике CNH Украина Николай Чорнонос; директор по инновациям компании Agrain Кирилл Дружинин.
«Если технология отвечает на один из двух вопросов: облегчить условия работы для человека или улучшить ее результаты, то уже есть смысл ее изучать. Дальше уже изучается площадь поля, какие культуры на нем высаживаются, какая у нас технология и культура производства», - пояснил представитель «Континентала» Зайцев подход к внедрению точного земледелия.
В свою очередь, представитель агрохолдинга Agrain Дружинин уточнил, что способы внедрения точного земледелия могут значительно отличаться для агрохолдингов с тысячами гектаров в обработке и для фермеров с земельным банком в десятки гектаров. По его словам, другой тенденцией в точном земледелии станет сокращение количества работников в сельском хозяйстве и смена востребованности профессий: так, например, уже сейчас трактористы в агрохолдинге скорее выполняют функции, операторов, контролирующих автономную работу машин.
«Тот прогресс, который мы имеем по технике - это просто космос. Если смотреть на технику как на вещь, которая выполняет за вас какую-то операцию, вы прогресса не увидите. Но если посмотреть на нее как на способ облегчения работы и средство сокращения затрат, то у нас есть факт технологической революции, которая происходит на наших глазах», - подчеркнул Дружинин.
По его словам, в настоящее время Agrain практически завершил перевод техники на автономную обработку полей, когда сельхозмашины могут самостоятельно двигаться по указанным линиям навигации не только по прямой, но и разворачиваться в междурядье.
Сергей Сычевский уточнил, что одной из проблем широкого внедрения автономной техники является малое количество инновационной техники в Украине, способной генерировать данные о перемещении, которые в дальнейшем сможет считывать и использовать техника других производителей. Он привел оценки компании «Байер», согласно которым в Украине сейчас только около 20% комбайнов и сеялок могут генерировать качественные навигационные данные для автономной работы.
«Я сделаю небольшой акцент: на выставке Agritech в Германии, мы предложим решение, которое мы будем также предлагать в Украине. Оно позволит увеличить количество совместимых комбайнов, которые смогут генерировать такую информацию на полях», - отметил менеджер по развитию бизнеса «Байера».
Представитель CNH Украина Николай Чорнонос подчеркнул значительную нехватку кадров, способных развивать направление точного земледелия, а особенно специалистов в сфере аналитики данных и машинного обучения. В ходе дискуссии участники поддержали мнение, что ни одно учебное заведение в Украине не готовит специалистов в указанной отрасли, их обучением «с ноля» занимаются сами агрокомпании.
Он также отметил необходимость государства определять стратегические направления развития АПК и инициировать развитие в них.
«Если посмотреть, за последние годы наблюдается увеличение сервисной ориентированности АПК. Фактически все компании-производители переходят на сервисные модели сотрудничества со своими конечными клиентами. Одним из хороших кейсов, где можно увидеть эту трансформацию, является рынок дронов, который увеличивается ежегодно. В этом году, если я не ошибаюсь, их рост составил 700%. Где еще такое можно увидеть?», - подчеркнула экс-замминистра агарной политики Ольга Трофимцева.
Несмотря на такие объемы роста рынка, подобные компании постепенно переходят на сервисную модель работы, продавая не только оборудование, но и услуги по их обслуживанию.
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