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ООН: в мире дорожают продукты, больше всего – молоко и зерно
22:33 02.12.2021 |
Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ФАО - продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Как отмечается, в ноябре 2021 года индекс продовольственных цен составил 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса оказалось на 27,3% выше, чем показатель ноября 2020 года.
Наибольшее повышение в ноябре продемонстрировал индекс цен на молочную продукцию, который по сравнению с октябрем вырос на 3,4%.
Мировой импортный спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из-за стремления покупателей обеспечить спотовые поставки в ожидании снижения предложения на рынках.
Индекс цен на зерновые культуры в ноябре вырос по отношению к октябрю на 3,1%. В годовом выражении он увеличился на 23,2%.
Индекс цен на сахар в ноябре был на 1,4% выше, чем в октябре, и почти на 40% превысил уровень в ноябре 2020 года. Такой рост был обусловлен повышением цен на этанол, невзирая на это, его сдерживали большие объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы относительно экспорта сахара из Таиланда.
В то же время индекс цен на мясо снизился на 0,9%, что стало снижением четвертый месяц подряд. Мировые котировки свинины упали из-за сокращения закупок Китаем, цены на баранину резко снизились в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы преимущественно оставались на стабильном уровне.
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