В Украине продали более 130 тысяч гектаров сельхозземель - Минагро

В Украине по состоянию на 26 ноября зарегистрировано 52,1 тыс. сделок на рынке земли; продано 130,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Такие данные приводит Министерство аграрной политики и продовольствия, передает Укринформ.

По данным министерства, по состоянию на сегодняшний день заключено 52 117 сделок в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5 327 нотариусов. Всего заявлений - 5 981, из них согласовано 5 296, отказ получили 685.

По площади земель, относительно которых зарегистрированы сделки, лидируют Харьковская (18,1 тыс. га) и Кировоградская области (14,8 тыс. га); по количеству заключенных соглашений - Харьковская (4 925) и Полтавская (3 967).

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции «100 дней земельной реформы: устойчивое развитие» сообщил, что средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине на 9 октября 2021 года составляет около 33 тыс. грн.

Правительство 3 ноября 2021 года приняло постановление «Об утверждении методики нормативной денежной оценки земельных участков». Ранее одновременно существовали три разных методики оценки.