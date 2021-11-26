В Украине сократилось производство подсолнечного масла

В Украине производство подсолнечного масла в сентябре - октябре 2021 года сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по итогам 2021/2022 маркетингового года (МГ) ожидается рост производства более чем на 24%.

Об этом сообщили в ассоциации "Укролияпром", передает Укринформ.

"По данным Госстата Украины, в сентябре - октябре 2021/22 МГ наблюдается, по сравнению с соответствующим периодом 2020/21 МГ, снижение производства подсолнечного масла на 13,5%", - говорится в сообщении.

Эти данные в Укролияпроме объяснили "сдерживанием продаж семян подсолнечника сельскохозяйственными производителями в ожидании роста цен на данное сырье". Специалисты аргументируют свое заключение как значительным ростом запасов у производителей подсолнечника, так и уменьшением экспорта подсолнечного масла в сентябре-октябре на 14,2%.

При этом запасы подсолнечного масла только на предприятиях превысили 138 тыс. тонн (более 34% от внутреннего годового использования).

В ассоциации заявили, что "ценовая ситуация на внутреннем рынке стабильная, заявки торговой сети выполняются в полном объеме".

В сентябре - октябре 2021/2022 МГ наблюдался рост производства соевого масла и шрота - соответственно на 14,7% и на 21,7%; в июле - октябре значительно возросло производство рапсового масла - на 59,1% к соответствующему периоду прошлого года.

В Укролияпроме прогнозируют значительный рост производства растительных масел в 2021/2022 МГ по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. В частности, по подсолнечному маслу - более 24%.

Как сообщал Укринформ, по предварительной оценке ассоциации «Укролияпром», в 2021/2022 маркетинговом году производство основных видов семян масличных культур возрастет против предыдущего маркетингового года на 21% - с 18,46 млн тонн до 22,3 млн тонн.