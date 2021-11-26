Финансовые новости
- |
- 26.11.21
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине сократилось производство подсолнечного масла
08:41 26.11.2021 |
В Украине производство подсолнечного масла в сентябре - октябре 2021 года сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по итогам 2021/2022 маркетингового года (МГ) ожидается рост производства более чем на 24%.
Об этом сообщили в ассоциации "Укролияпром", передает Укринформ.
"По данным Госстата Украины, в сентябре - октябре 2021/22 МГ наблюдается, по сравнению с соответствующим периодом 2020/21 МГ, снижение производства подсолнечного масла на 13,5%", - говорится в сообщении.
Эти данные в Укролияпроме объяснили "сдерживанием продаж семян подсолнечника сельскохозяйственными производителями в ожидании роста цен на данное сырье". Специалисты аргументируют свое заключение как значительным ростом запасов у производителей подсолнечника, так и уменьшением экспорта подсолнечного масла в сентябре-октябре на 14,2%.
При этом запасы подсолнечного масла только на предприятиях превысили 138 тыс. тонн (более 34% от внутреннего годового использования).
В ассоциации заявили, что "ценовая ситуация на внутреннем рынке стабильная, заявки торговой сети выполняются в полном объеме".
В сентябре - октябре 2021/2022 МГ наблюдался рост производства соевого масла и шрота - соответственно на 14,7% и на 21,7%; в июле - октябре значительно возросло производство рапсового масла - на 59,1% к соответствующему периоду прошлого года.
В Укролияпроме прогнозируют значительный рост производства растительных масел в 2021/2022 МГ по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. В частности, по подсолнечному маслу - более 24%.
Как сообщал Укринформ, по предварительной оценке ассоциации «Укролияпром», в 2021/2022 маркетинговом году производство основных видов семян масличных культур возрастет против предыдущего маркетингового года на 21% - с 18,46 млн тонн до 22,3 млн тонн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским
ТОП-НОВОСТИ
|Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию
|«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»
|Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.11.21
|Рост в 170%: Госстат показал скачок прибыли большого и среднего бизнеса с начала года
|В Украине сократилось производство подсолнечного масла
|Нефть дешевеет более чем на 2% после сообщения о новом штамме COVID-19
|Дефицит госбюджета в октябре составил 14,6 млрд грн - Госказначейство
|МВФ оценивает потери Украины от запуска «СевПотока-2» в $1,2 млрд в год до 2024г
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей