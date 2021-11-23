ФГИУ продал 30 спиртзаводов на ₴1,7 миллиарда

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине Фонд государственного имущества продал 30 предприятий на сумму более 1,7 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества в Фейсбуке.

"Еще год назад Украина вместе с Беларусью были единственными странами в мире с государственными монополиями на производство спирта и характерными признаками - закрытостью, несправедливым ценообразованием, коррупцией, злоупотреблениями, уголовными делами и огромным теневым рынком спирта. Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине произошла! На прозрачных аукционах приватизированы 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже уплачены инвесторами в государственный бюджет, еще 37 млн ​​- поступили в качестве пени и гарантийных взносов за отказ от результатов аукциона. Эта реформа - мощный стимул для развития всей отрасли», - рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.

Кроме того, в ближайшее время должны состояться следующие 3 аукциона по приватизации спиртовых активов - Узловского МОД, Тростянецкого и Уладовского заводов.

Как сообщал Укринформ, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий спиртовой отрасли. В целом на приватизацию государство выставит 41 место осуществления деятельности, которые входят в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 объектов концерна "Укрспирт".