Объем сделок с землей в Украине за неделю увеличился в 2,2 раза

В Украине за неделю 15-19 ноября проведено 5 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения, что в 2,2 раза больше показателей прошлой недели, при этом общая площадь проданных земельных участков возросла в 2,45 раза - до 13,86 тыс. га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу.

Согласно сообщению, в целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 47,77 тыс. земельных сделок на участки общей площадью 119,89 тыс. га.

Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялось в среднем 714 сделок с землей (на минувшей неделе – 325 сделок в день) на общую площадь 2 тыс. га (0,81 тыс. га).

В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Киевской области – 96,4 тыс. грн. За ней следуют Львовская – 95,7 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 49,4 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Ривненская и Одесская области – соответственно 27,2 тыс. грн/га и 26,6 тыс. грн/га, за ними - Черновицкая и Хмельницкая области – соответственно 26,0 тыс. грн/га и 22,4 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях – 5,4 тыс. грн/га и 6,0 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской – 8,6 тыс. грн/га и Винницкой – 9,1 тыс. га, тогда как средняя по стране – 22,79 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 16,27 тыс. га. За ней следуют Кировоградская – 14,06 тыс. га, Днепропетровская – 10,11 тыс. га, Полтавская – 10,01 тыс. га и Херсонская области – 9,11 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,38-0,67 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 4,0-5,07 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.