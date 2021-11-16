Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов аграриям

Верховная Рада отклонила постановления об отмене решения о принятии закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом известно из трансляции заседания Рады.

По словам главы ВР Руслана Стефанчука, нардепы подали 3 постановления об отмене решения о принятии закона - №№3205-2-П (инициаторы: Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк - "Батькивщина"), 3205-2-П1 (Сергей Евтушок - "Батькивщина" ") и 3205-2-П2 (Владимир Кабаченко - "Батькивщина").

Глава реламентного комитета ВР Сергей Кальченко заявил, что комитет рекомендует определиться путем голосования.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, в частности, назвала принятый закон "скрытой моделью продажи сельхозземли иностранцам".

По ее словам, этим законом создается механизм, который "забирает у крестьян землю".

"Если парламент не отменит этот закон, мы будем обращаться в Конституционный суд, потому что он противоречит Конституции", - подчеркнула она.

Евтушек также заявил о нарушении регламента во время принятия закона и о нарушении Конституции.

В итоге все проекты постановлений не набрали необходимого количества голосов для принятия и были отклонены (набрали только 52, 54 и 49 голосов).

Напоминаем:

Верховная Рада еще в феврале приняла за основу законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Верховная Рада 4 ноября поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.

Документ определяет правовой статус и основы деятельности Фонда, устанавливает порядок определения критериев аграриев и банков, кредиты между которыми могут гарантироваться государством.

Как пояснил министр агрополитики Лещенко, благодаря законопроекту фермеры, обрабатывающие до 500 га, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов у финучреждений.

Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

Решение об образовании Фонда принимает Кабинет Министров, являющийся его учредителем.

Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.

Предполагается, что Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.