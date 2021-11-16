Финансовые новости
- |
- 16.11.21
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада разблокировала подписание закона о фонде гарантирования кредитов аграриям
12:49 16.11.2021 |
Верховная Рада отклонила постановления об отмене решения о принятии закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Об этом известно из трансляции заседания Рады.
По словам главы ВР Руслана Стефанчука, нардепы подали 3 постановления об отмене решения о принятии закона - №№3205-2-П (инициаторы: Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк - "Батькивщина"), 3205-2-П1 (Сергей Евтушок - "Батькивщина" ") и 3205-2-П2 (Владимир Кабаченко - "Батькивщина").
Глава реламентного комитета ВР Сергей Кальченко заявил, что комитет рекомендует определиться путем голосования.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, в частности, назвала принятый закон "скрытой моделью продажи сельхозземли иностранцам".
По ее словам, этим законом создается механизм, который "забирает у крестьян землю".
"Если парламент не отменит этот закон, мы будем обращаться в Конституционный суд, потому что он противоречит Конституции", - подчеркнула она.
Евтушек также заявил о нарушении регламента во время принятия закона и о нарушении Конституции.
В итоге все проекты постановлений не набрали необходимого количества голосов для принятия и были отклонены (набрали только 52, 54 и 49 голосов).
Напоминаем:
Верховная Рада еще в феврале приняла за основу законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Верховная Рада 4 ноября поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.
Документ определяет правовой статус и основы деятельности Фонда, устанавливает порядок определения критериев аграриев и банков, кредиты между которыми могут гарантироваться государством.
Как пояснил министр агрополитики Лещенко, благодаря законопроекту фермеры, обрабатывающие до 500 га, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов у финучреждений.
Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.
Решение об образовании Фонда принимает Кабинет Министров, являющийся его учредителем.
Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица.
Предполагается, что Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Ахметова: кто выиграл бой за миллиарды производителям «зеленой» электроэнергии
ТОП-НОВОСТИ
|Очередная Вовина тысяча: Сколько украинцев сходят на концерт «Квартала»
|США заявили, что Россия испытала противоспутниковое оружие и подвергла опасности МКС
|Специалист по не тому строительству. Зачем во главе «слуг народа» поставили Елену Шуляк
|Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о критической инфраструктуре
|Витренко об остановке сертификации «Северного потока-2»: «Все не так однозначно»
|Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль
|Рост экономики Украины в 2021г составит 3%, вероятность выкупа ВВП-варрантов может начать расти - аналитики BofA
|Нефть дорожает после публикации доклада МЭА
|Рынок металлопроката Украины за 10 мес. возрос на 19,4%, доля импорта составила 22,4%
|ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока 2» до создания германской "дочки" для национального участка
Это интересно
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS
|Сеул объявил о планах войти в метавселенную
|По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются
|Subaru представила первый серийный электрокар