Минагро заключило Меморандум с американским производителем ирригационного оборудования

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и вице-президент компании Valmont, Inc. Даррен Сикман подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Укринформ.

«Компания знает об успешности реализации земельной реформы и старте ирригационной реформы в Украине. У нее есть амбициозные планы по развертыванию у нас своего производства с высоким уровнем локализации: сможет производить и продавать в Украине системы орошения полного цикла - от насосных станций до дождевальных машин последнего поколения», - рассказал Лещенко.

Министр также добавил, что в ближайшее время ожидается принятие законопроекта №5202-д «Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель», который активизирует развитие орошения в Украине и ускорит инвестиции в частный сектор АПК нашего государства.

«Стратегическим партнером в этом вопросе для нас является Международная финансовая корпорация (IFC), с которой в августе этого года в Вашингтоне Минагрополитики подписало соглашения по организационной поддержке реформы и внедрению доступных финансовых инструментов для аграриев», - добавил министр.

По словам Лещенко, министерство продолжает на следующий год программу компенсации 25% производителям отечественного с/х оборудования, а также масштабирует для аграриев государственную программу поддержки ввода в эксплуатацию новых мелиоративных земель при условии, что новая мелиоративная инфраструктура произведена на украинских заводах.

«Для нашей команды всегда были, есть и будут в приоритете: привлечение в Украину масштабных инвестиционных проектов, обеспечение долгосрочного дешевого финансирования для аграриев и внедрение ведущих инноваций мировых компаний на территории нашего государства. Цель - максимальное раскрытие потенциала аграрной отрасли на глобальном рынке и ускорение экономического роста экономики Украины. Работаем дальше над ее воплощением», - резюмировал Роман Лещенко.

Valmont Industries, Inc. - публичный американский производитель оборудования для кругового и линейного орошения. Количество сотрудников - 9,8 тыс. человек.

У компании есть 75-летняя история производства оросительного оборудования полного цикла с капитализацией более $5 млрд. Практически каждая вторая система орошения в мире - их продукция.